Украинцы смогут попасть без виз в островное государство

Послы Украины, а также Антигуа и Барбуды (государство на одноименных островах и острове Редонда в группе Малых Антильских островов, находятся в Карибском море) в США — Валерий Чалый, Рональд Сандерс — подписали документы о взаимной отмене визовых требований между двумя странами.

Дипломаты скрепили подписями соответствующее соглашение в американской столице — Вашингтоне, говорится на странице в Facebook посольства Украины в США.

"Безвизовое соглашение предусматривает пребывание в странах на срок, не превышающий 90 дней на протяжении 180 дней", — отмечается в сообщении.

Напомним, 31 декабря 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами, с 1 июня украинцы могут ездить в Турцию на основании внутренних паспортов в виде ID-карт, а в ночь на 11 число начал действовать безвиз между нашей страной и Евросоюзом.