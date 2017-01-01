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Дочь Ноздровской сообщила, когда и где похоронят мать

Сегодня, 07:20

Люди собираются на 10-11 часов, отметила девушка

Киев,Киевщина,юристка,Ноздровская,тело,полиция,Жукович,исчезновение
Ирину Ноздровскую похоронят завтра facebook.com/Ирина Ноздровская
Во вторник, 9 января, в селе Демидов Вышгородского района Киевской области похоронят убитую юристку Ирину Ноздровскую.

Люди собираются на 10-11 часов, написала на своей странице в Facebook дочь погибшей.

"Похороны во вторник", — говорится в сообщении девушки.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла около 16 часов 29 декабря, 1 января у села Демидов в реке нашли ее тело. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от нанесенных колото-резаных ран. Полиция отрабатывает четыре версии убийства.

Заместитель шеф-редактора одного из интернет-изданий Анна Молчанова писала, что юристка "последние несколько лет самоотверженно занималась делом о гибели своей родной сестры, которую сбил водитель-наркоман — племянник председателя суда, благодаря ее невероятным усилиям преступник оказался за решеткой". Журналистка утверждала, что женщине "постоянного угрожали родственники и друзья преступника, по этим фактам были открыты уголовные производства".
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Киевщина, убийство, Ноздровская, похороны, дочь
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