Дочь Ноздровской сообщила, когда и где похоронят мать

Люди собираются на 10-11 часов, отметила девушка

Ирину Ноздровскую похоронят завтра facebook.com/Ирина Ноздровская

Во вторник, 9 января, в селе Демидов Вышгородского района Киевской области похоронят убитую юристку Ирину Ноздровскую

Люди собираются на 10-11 часов, написала на своей странице в Facebook дочь погибшей.

"Похороны во вторник", — говорится в сообщении девушки.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла около 16 часов 29 декабря, 1 января у села Демидов в реке нашли ее тело. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от нанесенных колото-резаных ран. Полиция отрабатывает четыре версии убийства.

Заместитель шеф-редактора одного из интернет-изданий Анна Молчанова писала, что юристка "последние несколько лет самоотверженно занималась делом о гибели своей родной сестры, которую сбил водитель-наркоман — племянник председателя суда, благодаря ее невероятным усилиям преступник оказался за решеткой". Журналистка утверждала, что женщине "постоянного угрожали родственники и друзья преступника, по этим фактам были открыты уголовные производства".