ДТП в Одессе. Toyota сбила пешеходов и врезалась в столб, есть погибшие и пострадавший

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1 / 2 В Одессе Toyota сбила пешеходов (фото: Думская)

Автомобиль Toyota Camry совершил наезд на двух пешеходов.

В ночь на 11 марта в Одессе иномарка сбила насмерть двух пешеходов.

Около 2.00 на улице Балковской автомобиль Toyota Camry, двигавшийся со стороны Центрального автовокзала, совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть. После чего автомобиль продолжил движение и совершил наезд на столб, сообщает пресс-служба управления патрульной полиции Одессы.

В результате ДТП пешеходы (женщина и мужчина) погибли на месте происшествия. Многочисленные телесные повреждения получил водитель автомобиля. Полиция устанавливает обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в результате столкновения грузовика и легковушки погибли трое.