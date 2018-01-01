Едва держалась на ногах. В Кривом Роге к больным детям приехала вдрызг пьяный фельдшер

Врача, у которой заподозрили алкогольное опьянение, правоохранители забрали на экспертизу.

К больным детям приехала вдрызг пьяный фельдшер news24ua.com

Кривом Роге пьяный фельдшер скорой помощи прибыла по вызову к больным детям и с трудом держалась на ногах.

Мать двух сыновей Валентина Шкильнюк вызвала скорую, поскольку у ее 4-летнего Данила и 8-месячного Павла резко поднялась температура — до 40 градусов. Когда женщина открыла двери врачам, то увидела, что одна из них с трудом сохраняет равновесие, пишет "Сегодня".

"Фельдшер сползает по стене, по побелке. Вся курточка у нее грязная в побелке. Мило улыбается, ничего не говорит. Слов никаких нет. И просто как бы сползает по двери. Но не падает она. И смеется", — рассказала Шкильнюк.

По ее словам, она сама сбила температуру детям и вызвала полицию. Врача, у которой заподозрили алкогольное опьянение, правоохранители забрали на экспертизу — с ними поехала и шокированная мать.

Она рассказала, что снимала происходящее на видео, чтобы работница скорой не смогла избежать наказания.

Между тем, руководство подстанции скорой помощи, которому сообщили об инциденте, не верит обвинениям. Руководство утверждает, что состояние женщины связано с действием таблеток для похудения.

"На протяжении дня аппетит притупляется. Во всем остальном побочные действия есть. Начиная от головокружения, осиплости голоса, сухости во рту. В состав входит некое вещество, которое еще и воздействует на мозг", — объяснил главврач "Криворожской станции скорой помощи" Анатолий Бийовский.

В свою очередь, Шкильнюк уверена, что врачи пытаются выгородить свою коллегу.

"Алкоголь был, и алкоголь 1,9 показал", — подчеркнула мать больных детей.

Уточняется, что такой уровень алкоголя соответствует опьянению среднего уровня. В настоящее время фельдшер на звонки не отвечает, но продолжает работать. На нее был составлен админпротокол. Если будет доказано, что медик выпивала перед дежурством, максимум, что ее ожидает - это выговор, говорят юристы.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом в детской больнице ребенка принял пьяный хирург.