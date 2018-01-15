Под Киевом в детской больнице ребенка принял "пьяный в драбадан" хирург — отец пациентки

В Боярке (находится под Киевом) в Киевской областной детской больнице ребенка принял "пьяный в драбадан" хирург.

В медучреждении отмечали "по полной" Старый Новый год, написал на своей странице в Facebook Владимир Родиков, который привел к врачу свою младшую дочь Анастасию.

"… заболел живот, рвота, температура. Привезли в Киев. обл. детскую больницу в г. Боярка. А там празднуют по полной… Хирург лыка не вяжет. Пьяный в драбадан… Ему мол не симптомы нужны, а ему видите ли нужно установить контакт с ребенком…", — подчеркнул автор.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Братиславской под стенами больницы скорой медпомощи нашли тело мужчины. По словам очевидцев, умерший, который, вероятно, являлся бездомным, был избит и пришел за помощью, однако из-за отсутствия денег ему в ней отказали.