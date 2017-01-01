Ехал в Украину за биометрическим паспортом. Задержан экс-"замминистра" аннексированного Крыма

В отношении задержанного открыто уголовное производство по части 1 статьи 111 УК Украины (государственная измена).

Задержан экс-«замминистра» аннексированного Крыма Пресс-центр СБУ

На административной границе с временно аннексированной Автономной Республикой Крым задержан бывший заместитель министра спорта "совета министров" оккупационной власти.

Задержанный ехал на материковую Украину для оформления биометрического паспорта, сообщили в пресс-центре СБУ.

Как установили сотрудники спецслужбы, бывший украинский чиновник с апреля 2015 года до мая 2016 года занимал должность так называемого "заместителя министра спорта Республики Крым".

"После освобождения от должности он продолжил антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию государственной программы оккупационной власти "Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан РФ в Республике Крым". В последнее время злоумышленник занимал должность секретаря Регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России". Деятельность этой структуры направлена на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы, получив информацию, что он планирует выехать из Крыма в Херсонскую область для решения личных вопросов, задержали в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с аннексированным Крымом. Как уточнила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, злоумышленник приехал в Украину для получения биометрического паспорта. "Как вы думаете, зачем этот "патриот" России приехал в Украину?.. Украинский биометрический паспорт получить" — написала она в Facebook.

Следователями Главного управления СБ Украины в АР Крым в отношении задержанного открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что по информации, размещенной на сайтах оккупантов, с апреля 2015 года по май 2016 года должность "заместителя министра спорта" занимал Виталий Романов.

Виталий Романов chero.rk.gov.ru

Напомним, ранее сообщалось о задержании в Киеве первого "министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевського.

Во время обыска в его квартире был найден российский паспорт и удостоверение министра.

Его подозревают в государственной измене, санкция статьи предусматривает 15 лет за решеткой.