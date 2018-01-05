Экс-"министр" аннексированного Крыма три года жил в Киеве после бегства с полуострова

5 января 2018, 22:17

Михальчевский получил свою должность в оккупационной администрации Крыма еще в марте 2014 года.

  • В Киеве поймали экс-"министра" из Крыма Пресс-центр СБУ
  • Экс-"министр" аннексированного Крыма три года жил в Киеве после бегства с полуострова Пресс-центр СБУ
  • Экс-"министр" аннексированного Крыма три года жил в Киеве после бегства с полуострова "Прямий"

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего так называемого "министра здравоохранения Крыма" Петра Михальчевского, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированной полуострове.

"СБУ обнаружила в столице бывшего "министра здравоохранения Крыма". В рамках уголовного производства по статьям 110, 111 Уголовного кодекса Украины в его временном помещении в столице проведен санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями. Следственные действия продолжаются", — сообщили в пресс-службе СБУ.

"Указанное лицо будет доставлено в СБ Украины для проведения неотложных следственных действий", — сообщили каналу "Прямой" в СБУ.

По данным канала, Петр Михальчевский был обнаружен по адресу: ул. Воскресенская 16б кв. 137. Дом находится в Днепровском районе столицы.

По данным канала, Михальчевский получил свою должность в оккупационной администрации Крыма еще в марте 2014 года, после оккупации полуострова. Впрочем, "министром" он пробыл всего несколько месяцев.

"Впоследствии он был снят с должности. Это было связано с его некомпетентной работой: речь шла о том, что он якобы требовал за медуслуги деньги с жителей Автономной Республики Крым", — отметила Курбанова.

"Что интересно: собственно, этого человека, Петра Михальчевский, называют одним из тех людей, который придумал очень интересную схему, как же выманить у украинцев украинские паспорта. Он обещал, что все получат бесплатные медицинские полисы, но для этого необходимо обязательно получить российское гражданство и российский паспорт", — отмечает телеканал.

Суд изберет меру пресечения бывшему "министру здравоохранения" аннексированного Крыма Петру Михальчевскому 8 января в Херсоне, сообщила телеканалу "112 Украина" пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

"Он пока не задержан, но 8 января суд будет решать касательно избрания ему меры пресечения", — сказала она.

Пресс-секретарь напомнила, что Михальчевский сегодня явился в прокуратуру со своим адвокатом. Там он ознакомился с подозрением и подписал его.

"Прокуратурой сейчас решается вопрос касательно избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему также было сообщено, что он не имеет права покидать пределы Украины, в случае попытки это сделать — он будет задержан. Поэтому он в любом случае не сможет избежать ответственности", — сказала Тихончик.

Кроме того, Михальчевскому сообщено о подозрении в совершении государственной измены, сообщается на странице прокуратуры АР Крым в Facebook.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым сообщено о подозрении в совершении государственной измены одному из бывших министров Крыма", — говорится в сообщении.

По информации "Радио Свобода" Михальчевский врученное ему подозрение подписал.

Как говорится в сюжете ТСН, Михальчевский с семьей жил в большой квартире на 18-м этаже новостройки в спальном районе на Левом берегу с видом на киевские древности.

По словам консьержки Ларисы Васильевны, постоялец приехал из Крыма три года назад. Сделал ремонт и заселился вместе с женой Оксаной. Жил спокойно и не привлекал к себе внимания. Вплоть до сегодняшнего утра.

Самопровозглашенным "министром здравоохранения" Мехальчевский стал сразу после оккупации, в феврале 2014 года. И с первого дня работы начал направлять крымские больницы к стандартам российской медицины.

Обещал всем крымчанам, которая добровольно поменяют паспорт Украины на российский, бесплатные полисы медицинского страхования. Но обещания так и не выполнил.

Уже летом 2014-го его уволили из-за коррупционного скандала: он заставлял врачей собирать так называемые добровольные взносы. После этого Михальчевский сбежал в Киев.

В какую из столичных больниц он трудоустроился, следствие не разглашает. А вот Оксана Михальчевская делала ультразвуковые исследования в медицинском центре, который год назад привлек большое внимание СБУ — здесь лечилась судья, за которой силовики тогда пристально следили. Администратор заведения от комментариев отказался.

К Оксане Михальчевской у следователей вопросов уже почти нет. К концу суток ее обещают отпустить домой. В то же время ее мужу уже сообщили о подозрении в государственной измене.

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СБУ Крым министр Михальчевский
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