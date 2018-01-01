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Экс-посол США оценил соблюдение перемирия на Донбассе: шампанское открывать рано

Сегодня, 09:48

Пайфер с недоверием отнесся к заявлениям ОРДЛО придерживаться объявленного накануне перемирия.

Боевики, Донбасс, Новороссия, окопы
Боевики на Донбассе, иллюстрация. vchasnoua.com
Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечает, что абсолютное прекращение огня, объявленное на Донбассе, не продержалось и часа.

"По сообщению украинский военных "абсолютное прекращение огня" так называемыми "Донецкой и Луганской народными республиками" было нарушено через час после начала, так как управляемые Россией силы обстреляли украинские позиции", — подчеркнул Пайфер в "Твиттере".

Пайфер с недоверием отнесся к заявлениям ОРДЛО придерживаться объявленного накануне перемирия.

"Так называемые "Донецкая и Луганская народные республики" объявили "абсолютное прекращение огня" с 5 марта на востоке Украины. На основе прошлого соблюдения прекращения огня, шампанское открывать еще рано", — написал Пайфер. 


Напомним, представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе объявили с 5 марта о полном и бессрочном прекращении огня на Донбассе.
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Донбасс, перемирие, нарушение, боевики, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, Стивен Пайфер
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