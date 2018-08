Экс-посол США оценил соблюдение перемирия на Донбассе: шампанское открывать рано

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечает, что абсолютное прекращение огня, объявленное на Донбассе, не продержалось и часа.

"По сообщению украинский военных "абсолютное прекращение огня" так называемыми "Донецкой и Луганской народными республиками" было нарушено через час после начала, так как управляемые Россией силы обстреляли украинские позиции", — подчеркнул Пайфер в "Твиттере".

#Ukraine military reports that "absolute ceasefire" agreed to by so-called Donetsk & Luhansk "people's republics" breaks down 1 hour after it was supposed to begin as #Russian proxy forces fire on Ukrainian positions.