Экс-посол США оценил соблюдение перемирия на Донбассе: шампанское открывать рано

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечает, что абсолютное прекращение огня, объявленное на Донбассе, не продержалось и часа.

"По сообщению украинский военных "абсолютное прекращение огня" так называемыми "Донецкой и Луганской народными республиками" было нарушено через час после начала, так как управляемые Россией силы обстреляли украинские позиции", — подчеркнул Пайфер в "Твиттере".

#Ukraine military reports that "absolute ceasefire" agreed to by so-called Donetsk & Luhansk "people's republics" breaks down 1 hour after it was supposed to begin as #Russian proxy forces fire on Ukrainian positions. — Steven Pifer (@steven_pifer) 5 марта 2018 г.

Пайфер с недоверием отнесся к заявлениям ОРДЛО придерживаться объявленного накануне перемирия.

"Так называемые "Донецкая и Луганская народные республики" объявили "абсолютное прекращение огня" с 5 марта на востоке Украины. На основе прошлого соблюдения прекращения огня, шампанское открывать еще рано", — написал Пайфер.

So-called Donetsk & Luhansk "people's republics" declared "absolute ceasefire" to begin March 5 in eastern #Ukraine. Based on their past ceasefire performance, don't break out champagne bottles just yet. — Steven Pifer (@steven_pifer) 4 марта 2018 г.

Напомним, представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе объявили с 5 марта о полном и бессрочном прекращении огня на Донбассе.