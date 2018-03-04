Боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили о готовности к "абсолютному перемирию"

Командование боевиков группировки "ДНР" издало приказ "о жесточайшем соблюдении режима прекращения огня".

С таким заявлением выступил "заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин, сообщает сепаратистский портал "ДАН".

"Командование Вооруженных сил Донецкой Народной Республики поддерживает договоренности, достигнутые на прошедшей в Минске встрече Контактной группы о введении "абсолютного перемирия" в зоне вооруженного конфликта с 00.00 5 марта по киевскому времени. Издан соответствующий приказ о жесточайшем соблюдении режима тишины, который доведен до всех командиров и каждого военнослужащего", – заявил он.

Басурин также утверждает, что в воскресенье вечером во все подразделения, находящиеся на линии соприкосновения, будут направлены специальные представители "командования ВС ДНР" с задачей "всеми средствами контролировать выполнение данного приказа".

Кроме того, боевики "ЛНР" заявили, что тоже поддерживают введение режима "абсолютного прекращения огня".

"В связи с достигнутыми договоренностями Контактной группы, направленными на соблюдение Минских соглашений, 5 марта вводится режим абсолютного прекращения огня", - цитирует подконтрольный террористам портал "ЛИЦ" "официального представителя народной милиции ЛНР" Андрея Марочко.

Напомним, ранее глава украинского МИД Паве Климкин озвучил условия и сроки ввода миротворцев на Донбасс.