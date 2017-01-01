Фискалы рассказали о ситуации, сложившейся на дорогах из-за протестов на польской границе

Протесты вспыхнули из-за вступивших в силу изменений в таможенных правилах.

Блокирование украино-польской границы РИА Новости Украина

Дороги к трем пунктам пропуска украино-польской границы ("Шегини - Медыка", "Рава-Русская - Гребенное" и "Краковец -Корчова") разблокированы.

Однако ситуация на дорогах, несмотря на разблокирование, до сих пор затруднена, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

По данным ГФС, по состоянию на 15.00 в очереди на выезд находились 130 транспортных средств, а непосредственно в пунктах пропуска - еще 60. На подъездах к "Краковцу" - 80 транспортных средств.

"Зная об организации митингов, руководство Львовской таможни накануне провело совещание с Госпогранслужбой и польской стороной, где было принято решение в ночь с 9 на 10 января оформить максимальное количество автомобилей. Так, например, на "Шегини" в ночь было оформлено вдвое больше обычного грузовых транспортных средств – 86", - говорится в сообщении.

Кроме того, подъездные пути к пропускному пункту "Ягодин" Волынской таможни до сих пор остаются перекрытыми.

Напомним, что утром в среду, 10 января, во Львовской области люди перекрыли дороги возле пунктов пропуска "Шегини" – "Медыка", "Рава-Русская" – "Гребенное" и "Ягодин" – "Дорохуск". Они протестуют выступающие против изменений в таможенных правилах, принятых Верховной Радой.