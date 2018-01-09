Повестки в армию и шмон сумок на границе. Украинец рассказал о жестких правилах въезда в Польшу

С нового года на границе начали действовать новые правила въезда в Польшу. Теперь на работу украинцы могут попасть только по приглашению от польского работодателя. Большинство наших соотечественников таких не имеют, поэтому их высаживают на границе и возвращают домой.

"Уже третий раз еду на заработки в Польшу. Такого шмона не помню. Всех выводят из автобуса и проверяют сумки. Сначала на металлоискателе, потом просят вытянуть все вещи. Причем, если раньше пограничник просто просматривал, что в сумке, то теперь просят все выложить и сложить. Даже дно проверяли", — рассказывает житель Винницы, который работает на стройке в Гданьске, пишет Gazeta.ua.

"Я ездил раньше по договору на работу. Сейчас его мало. Кто имеет связь с работодателем, может позвонить ему. Работодатель звонит на таможню и дает подтверждение, что работает с таким работником. Также должен прислать приглашение в электронном виде. Это часы ожиданий. Если обычно дорога до Гданьска забирала 18 часов, то в этот раз ехал больше 40. При этом стоимость билета никто не вернул. Вся поездка обошлась в 3 тысячи гривен, хотя первоначально билет стоил 1100 гривен. Пришлось платить польским перевозчикам, а также за электричку в Гданьск. На финальном этапе еще и за такси. Ведь в город я попал поздно ночью", — говорит он.

Кроме того, на украинской границе юношей, которые не достигли 27 лет и не были на службе в армии, забирают служить.

"Если ловят с рабочей визой, и мужчина едет на стройку, а до того он имел справку, что не может служить по состоянию здоровья, то их просто забирают в армию. С нашего автобуса сняли трех таких юношей. Их вернули в родные города с повестками", — рассказал заробитчанин из Тернополя.

Напомним, в Польше разгорелся скандал из-за униформы для украинских работников. Международная компания Lindab, занимающаяся производством водостоков и вентиляционных труб, обязала украинских сотрудников носить униформу сине-желтого цвета, в результате чего предприятие обвинили в дискриминации.