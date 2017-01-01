Главный коп рассказал о планах по реформированию патрульной полиции

Руководитель Нацполиии Украины Сергей Князев во вторник, 26 декабря, дал годовую итоговую пресс-конференцию.

Сергей Князев "РИА Новости Украина"

Руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев во вторник, 26 декабря, во время годовой итоговой пресс-конференции анонсировал объединение двух полицейских подразделений в одную общуют полицию превенции.

По его словам, к концу будущего года планируется выработать единый стандарт работы патрульной полиции, соообщает "Сегодня".

"Блок полиции патрульной и блок полиции общественной безопасности мы объединим. Не будет двух разных департаментов. Мы думаем, что мы придем к одному общему подразделению – это полиция превенции", – сказал Князев.

Кроме того, по словам главы Нацполиции Украины, в будущем году будет проведена реорганизация полиции, которая фукнцинирует в небольших городах. Ее работу собираются привести к стандартам, по которым трудятся патрульные полицейские в областных центрах.

Напомним, ранее Князев рассказал о самых криминальных регионах Украины.