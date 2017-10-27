Главный коп назвал самые криминальные регионы Украины

Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что в Харьковской и Днепропетровской областях "стабильно круглый год совершаются дерзкие преступления".

Об этом он рассказал во время брифинга во Львове, анализируя криминогенную ситуацию в разных регионах Украины, пишет УНИАН.

В то же время главный коп подчеркнул, что спокойнее всего на западе нашей страны.

"… Днепропетровская и Запорожская области имеют высокий процент ограблений и разбоев, тогда как в западных областях наблюдается увеличение количества квартирных краж", — отметил руководитель.

По его словам, для пригорода Киева и Одесской области является традиционным рост количества убийств во время совершения нападений на домовладения граждан, как правило, богатых.

"В Запорожской области "другая болезнь" — нападения на фермеров, на граждан, имеющих земельные паи, особенно во время периода реализации ими продукции. Харьковская, Днепропетровская области — стабильно круглый год совершаются дерзкие преступления", — добавил глава Нацполиции.

Напомним, в августе Сергей Князев говорил, что за семь месяцев 2017 года Российская Федерация заслала в Украину 29 "воров в законе", полиция борется с таким понятием как "криминальный мигрант".