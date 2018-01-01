Годовщина трагедии 2 мая: в Одессе беспрецедентные меры безопасности

В областном центре сегодня планируется марш справедливости.

В Одессе в связи с мероприятиями к годовщине трагедии 2 мая беспрецедентные меры безопасности Скриншот видео с tsn.ua

В среду, 2 мая, в Одессе пройдут мероприятия, приуроченные к четвертой годовщине столкновений и пожара в Доме профсоюзов

В городе "беспрецедентные меры безопасности", Соборную площадь и Куликово поле обнесли железными заборами, людей будут пропускать только через металлодетекторы, пишет ТСН.

"Утром на Куликовом поле люди еще имеют возможность пройти мимо Дома профсоюзов, но впоследствии здесь движение планируют ограничить", — отметило издание.

По его данным, на одесских улицах много бронетехники, заехало немало спецтехники, собрались правоохранители. Основные мероприятия начнутся во второй половине дня, к вечеру планируется марш справедливости в парке им. Тараса Шевченко.

Напомним, в ходе массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года погибли 48 человек и 247 получили ранения. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Позже стало известно, что в помещениях здания нашли хлороформ. Следствие установило, что беспорядки были организованы и умышленно спланированы.

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