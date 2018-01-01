Губернатор Луганщины Гарбуз рассказал о жизни в лесной землянке и убийстве волчицы

Чиновник заявил, что после гибели животного вынужден был выхаживать маленьких волчат.

Юрий Гарбуз рассказал о трех годах жизни в лесной землянке Фото: loga.gov.ua

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз сознался в том, что на протяжении трех лет жил в лесу в землянке без электричества и благ цивилизации. Чиновник уверяет, что стать отшельником его вынудили сомнения.

"Я прожил в лесу три года: ни электричества, ни других благ цивилизации не было. Жил отшельником в землянке. Родные приезжали, мама плакала, на колени вставала: "Сынок, все дети как дети, а ты у меня сошел с ума, вернись домой". А я не мог, мне нужно было разобраться внутри себя, найти себя", – рассказал глава Луганской ВГА в интервью изданию "ГОРДОН".

Чиновник рассказал, что сначала приютил в землянке волчицу, однако впоследствии из-за частых конфликтов вынужден был ее убить.

"Но у нее, оказывается, были волчата. Я их потом нашел со своими собаками. Волчата уже подыхали с голоду. Естественно, начал их выхаживать, это был мой крест за убийство их матери", - сознался он.

Напомним, ранее Гарбуз заявил, что через пару лет в захваченном боевиками Луганске "пустыня будет".