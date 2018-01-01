"Хорошо быдлу влепил". В Киеве мужчина одним ударом "успокоил" буйного дебошира: видео

На Бессарабке в центре Киева мужчина одним ударом остановил дебошира.
"На Бессарабке в центре Киева футбольный фанат одним ударом остановил дебошира. Копы были рядом, но делали вид, что не замечают", — написал один из пользователей в Сети.
"Удар четкий, прям в ямочку над подбородком попал", "Люди тоже молодцы — делали вид будто ничего не происходит. Моя хата с краю, ничего не знаю", "Молодец, хорошо быдлу влепил!", — пишут комментаторы.
Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости:
Напомним, ранее советник главы комитета ВР устроил пьяную драку и ДТП в Киеве.
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