Советник главы комитета ВР устроил пьяную драку и ДТП в Киеве, фото, видео

В одном из ночных колубов Киева советник председателя Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виталий Рябцун подрался с охраной, угрожал правоохранителям и во время бегства от полиции спровоцировал ДТП.

Об этом сообщает ресурс "Киев оперативный" на своей страничке в Facebook.

В сообщении говорится, что Рябцун вместе с другом решил посетить один из ночных клубов Saxon, однако охранники заведения отказали компании, поскольку молодые люди находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Парни так просто не сдались – начали хамить, оскорблять и пытались перейти в кулачный бой с охраной. Охранники выбросили их за дверь и нажали тревожную кнопку полиции охраны. Когда на место прибыли полицейские, пьяные уже сидели в авто и пытались уехать с места. Началась погоня, во время которой экипаж полиции охраны попал в ДТП. Тогда правоохранители выбежали из служебного автомобиля и побежали за автомобилем. Догнали и указали на остановку", – говорится в сообщении.

Ну а далее, говорится в сообщении, начался настоящий цирк.

"Виталька остановился и пересел на заднее сидение (кстати, довольно распространённый "фокус" у пьяных водителей). Здесь и начался главный цирк: "мужики, я свой", "да, ты вообще знаешь кого остановил" (доставая свою ксиву из кармана), "да тебе завтра", "умножу тебя на ноль", "смотри сюда" и тому подобное. Через несколько минут на подмогу подъехал экипаж патрульной полиции, который и зафиксировал отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

Стоит также отметить, что судя по фотографии, которую опубликовал ресурс, злоумышленником оказался Виталий Рябцун. Также на фото можно увидеть шприц на сидении авто.

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