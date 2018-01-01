Из-за "Марша равенства" в Киеве закрыты три станции метро

Станции завтрыты с 6 утра.

В Киеве закрыты три станции метро. УНИАН

С самого утра 17 июня ограничена работа станций трех станций Киевского метрополитена из-за проведения в центре Киева "Марша равенства"

По данным пресс-службы Киевского метрополитена, с 6 утра закрыты станции метро "Площадь Льва Толстого", "Театральная" и "Дворец спорта".

Напомним, в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта из-за проведения "Марша равенства". Действовать изменения будут до окончания всех мероприятий.

Как сообщалось, "Марш равенства" начинается в воскресенье в 9:00 возле Национальной оперы. Певица-трансгендер Зианджа (экс-Борис Апрель) сообщила, что пойдет на ежегодный гей-парад.

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