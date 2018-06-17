Из-за "Марша равенства" в Киеве изменили маршруты общественного транспорта

В Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта из-за проведения "Марша равенства".

Как сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс", временно изменены маршруты автобусных маршрутов №№ 24, 114А, 118, а также троллейбусов №№ 5, 7, 8, 9, 17. Действовать изменения будут до окончания всех мероприятий.

Кроме того, Нацполиция перекроет движение транспорта на следующих участках дороги:

от перекрестка ул. Б. Хмельницкого - ул. Николая Лысенко до перекрестка ул. Крещатик - ул. Б. Хмельницкого;

от перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Леонтоновича до перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Крещатик;

от перекрестка ул. Крещатик - ул. Михайловская до перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. П. Скоропадского;

от перекрестка ул. Владимирская - ул. Прорезная до перекрестка ул. Владимирская - ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Шота Руставели - ул. Рогнединская в направлении ул. большой Васильковской;

от перекрестка ул. Бассейная - ул. П. Скоропадского в направлении ул. Крещатик;

от перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Владимирская в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Антоновича в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого;

от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого.

от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого;

движение автотранспорта по ул. Круглоуниверситетской будет осуществляться по ул. Бассейной (реверсивное движение).

Чтобы избежать неудобств, жителям и гостям Киева порекомендовали планировать маршруты передвижения по городу заранее.

Как сообщалось, "Марш равенства" начинается в воскресенье в 9:00 возле Национальной оперы. Певица-трансгендер Зианджа (экс-Борис Апрель) сообщила, что пойдет на ежегодный гей-парад.