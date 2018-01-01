"Катится в экономическое и иодеологическое дно". Рыбчинский возмутился происходящим в Украине

Информационное пространство доведено до абсурда, отметил нардеп.

Народный депутат Украины Евгений Рыбчинский заявил, что украинцы не заслужили, чтобы их душевная темнота была освящена Богом.

Такое эмоциональное заявление он сделал на своей странице в соцсети Facebook, комментируя процессы, которые происходят в украинской политике и обществе.

"Количество украинского языка за последний год увеличилось в радиоэфире и уменьшилось на улице. Политики в кулуарах в основном общаются на языке оккупанта. Официанты, кассиры, работники супермаркетов отвечают на украинский - языком Москвы. Товарооборот с агрессором возвращается на привычные 10 миллиардов в год. Барыги покупают только удобрений у орды на 2 миллиарда зеленых, чтобы только не платить украинцам", - написал нардеп.

По его словам, люди уже не понимают, где правда, а где ложь, информационное пространство доведено до абсурда.

"Образование буксует, медицина уничтожается, банковской сектор умер, народ валит за границу сотнями тысяч в месяц. Культура в сраке. Президент с премьером выясняют отношения. Элиты делят избирательные округа, а народ ходит по колено в снегу и по уши во лжи. Мы снова покупаем российский газ. Теперь он как будто для государства дешевле, а для народа дороже. Телеканалы показывают часы депутатов и не показывают миллиарды, украденные владельцами каналов. Сплошные манипуляции сознанием", - подчеркнул Рыбчинский.

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Его возмутила реакция на историю с Надеждой Савченко и ее приходом в Раду с пистолетом.

"Сумасшедшая приходит в парламент с гранатами и заряженным пистолетом, а люди говорят - молодец, пусть всех там перестреляет. Украина катится на идеологическое и экономическое дно. Московский патриархат готовит украинцев к Пасхе по-московски. А люди, которым ты помогал, а сейчас не можешь, проклинают тебя до последнего колена. Даже Солнышко не выходит. Мы не заслужили чтобы наша душевная темнота была освящена Богом", - резюмировал Рыбчинский.

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