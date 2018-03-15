"Три гранаты и пистолет". СМИ узнали, почему Савченко вывели из Рады

В четверг, 15 марта, в Киеве народного депутата Надежду Савченко вывели из сессионного зала Верховной Рады, поскольку была ситуация, которая имела определенные угрозы для окружающих.

Политика попросили выйти, рассказала представитель президента Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко, пишут "Украинские новости".

Народная избранница пронесла в зал три гранаты и пистолет, охранники не имели права проверить депутата, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на данные собственных источников.

"… когда Савченко заняла свое рабочее место, к ней подошли несколько депутатов…, в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус. После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента", — отметило издание.

Собеседники утверждают, что нардеп согласилась отдать боеприпасы при условии, что инцидент не получит огласку. Пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко назвала эту информацию "чьими-то безумными фантазиями".

Напомним, 13 марта СМИ писали, что СБУ готовит обвинение Надежде Савченко в подготовке свержения власти силовым путем. Позже генпрокурор Юрий Луценко обвинил политика в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств и заявил, что подаст представление на снятие с нее неприкосновенности. Парламент уже исключил нардепа из состава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.