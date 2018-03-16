"Мы выпускаем в эфир сумасшедших, Надя отбита наглухо" - журналист об эфирах Савченко на ТВ

Украинские журналисты делают большую ошибку, выпуская в эфир передачи с участием народного депутата Украины Надежды Савченко.

Такое мнение на своей странице в соцсети Facebook высказал журналист Роман Скрыпин, назвав Савченко "заряженной ракетой Виктора Медведчука".

"Надежда Савченко стала героиней сразу двух программ... Я глубоко сочувствую коллегам. По единственной причине, что они вынуждены были становиться врачами клинки им. Кащенко. Ни у кого пальмы первенства нет, несмотря на просмотры. Это не удача. Это огромный проигрыш. Мы с вами выпускаем в эфир сумасшедших. Если вы не заметили, они, то есть она, не способные к дискуссии. Если говорить прямо и без парафраз: Надя е*нута. Отбита наглухо. Чтобы вы не пытались донести, или спросить, - бесперспективно. Это заряженная ракета Виктора Медведчука", - написал журналист.

Читайте также Рембо и герой "Коммандо". Сеть взорвалась фотожабами на Савченко

По ее словам, у Савченко нет смысла спрашивать о совести или ее звании Героя Украины.

"Это все никак этот персонаж не беспокоит. Поработали имиджмейкеры. Она переодетый мужик. Манера держаться и одеваться - стайл милитари. Руки держала скрещенными. То есть - закрыта. Какие еще вопросы? Где здесь журналистская удача? Это огромный проигрыш. Диалоги, которые не несут никаких смыслов", - резюмировал Скрыпин.

Читайте также "Кто хоть раз не думал уничтожить эту власть?": сенсационные тезисы выступления Савченко. Видео

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Генпрокурор обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств. По его словам, Савченко планировала добивать тех, кто выживет.

СМИ еще 13 марта сообщили, что СБУ готовится обвинить Савченко в подготовке военного переворота в Украине. Внимание СБУ к себе нардеп привлекла еще полгода назад, когда обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране.