"Катится в экономическое и иодеологическое дно". Рыбчинский возмутился происходящим в Украине

Народный депутат Украины Евгений Рыбчинский заявил, что украинцы не заслужили, чтобы их душевная темнота была освящена Богом.

Такое эмоциональное заявление он сделал на своей странице в соцсети Facebook, комментируя процессы, которые происходят в украинской политике и обществе.

"Количество украинского языка за последний год увеличилось в радиоэфире и уменьшилось на улице. Политики в кулуарах в основном общаются на языке оккупанта. Официанты, кассиры, работники супермаркетов отвечают на украинский - языком Москвы. Товарооборот с агрессором возвращается на привычные 10 миллиардов в год. Барыги покупают только удобрений у орды на 2 миллиарда зеленых, чтобы только не платить украинцам", - написал нардеп.

По его словам, люди уже не понимают, где правда, а где ложь, информационное пространство доведено до абсурда.

"Образование буксует, медицина уничтожается, банковской сектор умер, народ валит за границу сотнями тысяч в месяц. Культура в сраке. Президент с премьером выясняют отношения. Элиты делят избирательные округа, а народ ходит по колено в снегу и по уши во лжи. Мы снова покупаем российский газ. Теперь он как будто для государства дешевле, а для народа дороже. Телеканалы показывают часы депутатов и не показывают миллиарды, украденные владельцами каналов. Сплошные манипуляции сознанием", - подчеркнул Рыбчинский.

Читайте также "Мы выпускаем в эфир сумасшедших, Надя отбита наглухо" - журналист об эфирах Савченко на ТВ

Его возмутила реакция на историю с Надеждой Савченко и ее приходом в Раду с пистолетом.

"Сумасшедшая приходит в парламент с гранатами и заряженным пистолетом, а люди говорят - молодец, пусть всех там перестреляет. Украина катится на идеологическое и экономическое дно. Московский патриархат готовит украинцев к Пасхе по-московски. А люди, которым ты помогал, а сейчас не можешь, проклинают тебя до последнего колена. Даже Солнышко не выходит. Мы не заслужили чтобы наша душевная темнота была освящена Богом", - резюмировал Рыбчинский.

Читайте также

Рембо и герой "Коммандо". Сеть взорвалась фотожабами на Савченко