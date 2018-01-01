"Конвой сливает воду в унитазе". Обнародованы подробности содержания Савченко в СИЗО

Спикер заключенной заявила о незаконных действиях блюстителей закона.

Пресс-секретарь рассказала об условиях содержания Савченко в СИЗО comments.ua

Пресс-секретарь Надежды Савченко Татьяна Проторченко заявила, что нардеп содержится в СИЗО не только незаконно, но и с нарушением элементарных этических и человеческих норм.

"Душ раз в неделю; на днях, впервые за 4 месяца, к Надежде посадили девушку; извиняюсь, что такое пишу, но не могу не сказать про уборную - кнопка сливного бачка находится извне, и каждый раз заключенный человек должен стучать в двери конвоя, чтобы ее нажали и слили воду - совок в действии", - написала она в Facebook.

Проторченко также напомнила, что Савченко остается лидером ЧП Общественно-политическая платформа Надежды Савченко. Также они обсудили два законопроекта, автором которых является нардеп. Татьяна Проторченко намерена вносить их на рассмотрение согласно процедуре.

Фото: Facebook

Напомним, ранее Проторченко сообщала, что от голодовки Савченко отказалась, однако избирательна в пище и очень похудела.

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