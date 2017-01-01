Кровавая перестрелка в Одессе: в полиции рассказали хронологию событий

Между злоумышленниками произошел конфликт.

Стала известна хронология событий в Одессе @gunp.odessa

Советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк написал хронологию событий по факту стрельбы в Одессе по улице Новосельского

"Хронология событий следующая: на адрес выехали полицейские Приморского отдела полиции в г. Одессе ГУНП в Одесской области для проверки информации, участковый и два оперативника, именно для проверки информации, а не для задержания или штурма", — отметил он в Facebook.

Как сообщил Форостяк, злоумышленник (вероятно речь идет о Валентине Дорошенко, — ред.), увидев стражей порядка набросился на своего сообщника, и произвел в него выстрел, в результате чего тот получил смертельное ранение в сердце и погиб на месте. После этого злоумышленник открыл огонь в сторону правоохранителей и ранил их.

"Случайно оказавшись рядом с местом событий на собственном автомобиле сотрудник Муниципальной охраны, бывший военный, мужественно бросился на помощь полицейским и получил ранение. Раненый участковый, вызвал помощь по телефону, также начали поступать сообщения о стрельбе от граждан по линии "102", — добавил Форостяк.

Далее, правоохранители, которые прибыли на вызов "вынуждены были применить табельное оружие на поражение, злоумышленник был застрелен".

В ходе проверки по указанному адресу правоохранители обнаружили еще двух человек, сейчас они задержаны, полиция проверяет их на причастность к стрельбе в Одессе. Кроме того, были обнаружены "предметы похожие на оружие и боеприпасы".

"Катакомбы — не подтверждаю, есть лаз в подвал, где хранилось оружие", — добавил Форостяк.

Как отмечается, злоумышленник стрелял из самодельного пистолета-пулемета (магазин на 30 патронов, боеприпас — адаптивная пуля 9мм с усиленным сердечником способна пробить полицейский жилет).

Кроме того, у Валентина Дорошенко, который устроил стрельбу в Одессе, 19 января, обнаружили сумку с четырьмя осколочными гранатами, сообщили в одесской полиции.

В сообщении отмечается: "Установлено, что второй погибший — знакомый убитого стрелка. По предварительным данным, между ними был конфликт. Во время стрельбы по стражам порядка разыскиваемый совершил выстрелы и в сторону товарища.

В ходе штурма в помещении, где прятался злоумышленник, работники полиции обнаружили еще двух ранее судимых мужчин. Сейчас они доставлены в Приморский отдела полиции для проведения следственных действий.

На месте происшествия полицейские обнаружили огнестрельное переработанное атипическое оружие, а также миницех по его изготовлению. Кроме этого, в сумке, которая находилась на теле погибшего стрелка, обнаружены четыре осколочные гранаты.

По данному факту начато уголовное производство по ст 115 и 348 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время работу по раскрытию этих преступлений продолжает усиленная следственно-оперативная группа. По месту жительства погибшего стрелка и в катакомбах проводятся фильтрационные мероприятия".

Напомним, ранее сообщалось, что стрельбу в Одессе устроил пророссийский активист Валентин Дорошенко.