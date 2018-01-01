"Мне ее жаль". Тимошенко впервые прокомментировала арест Савченко: видео

Лидер "Батькивщины" убеждена, что ее коллега по партии нуждается в психологической реабилитации.
"Когда Надежда возвратилась домой, пережив колоссальный стресс, издевательства, голодовку, страх, необходимо было настаивать на длительной психологической реабилитации. Как человека мне ее очень жаль. Она оказалась не на своем месте в этой жизни", - сказала Тимошенко в комментарии ТСН.
Напомним, 23 марта суд постановил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. Нардепу инкриминируют ряд статей, в частности, подготовку теракта и незаконное владение оружием.
Защита Савченко заявила, что будет подавать апелляцию на арест нардепа.