"Мне ее жаль". Тимошенко впервые прокомментировала арест Савченко: видео

Глава политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая под флагами своей политсилы обеспечила Надежде Савченко депутатский мандат в парламенте, впервые дала комментарий в связи с ее арестом.

"Когда Надежда возвратилась домой, пережив колоссальный стресс, издевательства, голодовку, страх, необходимо было настаивать на длительной психологической реабилитации. Как человека мне ее очень жаль. Она оказалась не на своем месте в этой жизни", - сказала Тимошенко в комментарии ТСН.

Напомним, 23 марта суд постановил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. Нардепу инкриминируют ряд статей, в частности, подготовку теракта и незаконное владение оружием.

Защита Савченко заявила, что будет подавать апелляцию на арест нардепа.