Защита Савченко обжалует ее арест

Защита депутата Верховной Рады Надежды Савченко намерена обжаловать решение Шевченковского районного суда Киева, который избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Документы в инстанцию будут поданы 26 марта. Об этом сообщил журналистам после оглашения приговора адвокат Виктор Чевгуз.

"Обязательно подготовим апелляционные жалобы", - сказал он.

Защита нардепа назвала решение суда политически мотивированным. Адвокат отметил, что судебное решение об аресте, "не соответствует ни материалам дела, ни объективной действительности". Он сообщил, что Савченко после судебного заседания повезли в СИЗО СБУ, где она будет находится на протяжении 60 дней.

Напомним, 23 марта суд постановил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. Нардепу инкриминируют ряд статей, в частности, подготовку теракта и незаконное владение оружием.