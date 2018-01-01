Мосийчук: Рубан искал сообщников для подготовки теракта в Верховной Раде

Нардеп убежден, что попадание снаряда в купол привело бы к гибели всех, кто находился в сессионном зале.

Рубан мог готовить две попытки вооруженной атаки на Верховную Раду Фото:Евгений Лаптев/РИА Новости

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что ему из собственных источников известно о подготовке вооруженной атаки на украинский парламент.

Эту информацию он связывает с задержанием Владимира Рубана, который пытался провезти на территорию Украины арсенал оружия. Соответствующее сообщение нардеп написал на своей странице в Facebook.

"Из источников в спецслужбах мне достоверно известно, что расследуется, как минимум, две попытки вооруженной атаки на украинский парламент, в том числе, и во время пребывания там высших должностных лиц украинского государства", - написал он.

По словам Мосийчука, Рубан вел переговоры с украинскими военнослужащими, которые должны были стать исполнителями преступления.

"Убежден, вскоре СБУ сообщит больше фактажа в этом деле, но, в то же время, не исключаю, что часть военных, которых Рубан пытался привлечь к организации вооруженного нападения на украинский парламент, сообщила о его преступном намерении украинским спецслужбам, и это дало возможность не только предотвратить теракт, но и подробно задокументировать преступные действия "переговорщика", - отметил нардеп.

Мосийчук подчеркнул, что вероятный теракт его особенно беспокоил еще и по той причине, что фракция Радикальной партии сидит в сессионном зале под люстрой. Именно этот предмет интерьера, по мнению нардепа, может стать объектом атаки террористов. Поскольку попадание снарядов в купол приведет к гибели всех, кто находится в парламентском зале.

Фото:Facebook/Игорь Мосийчук

Фото:Facebook/Игорь Мосийчук

Напомним, 8 марта 2018 года на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали Владимира Рубана с арсеналом оружия, который был скрыт в мебели, погруженной авто.

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия.

9 марта суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток.