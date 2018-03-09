"Делают из меня террориста №1": Рубан дал первый после задержания комментарий

Глава украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого обвиняют в подготовке покушения на президента Петра Порошенко и ряд других высокопоставленных чиновников Украины, в ходе сегодняшнего заседания суда впервые прокомментировал свое задержание.

По его словам, из него делают "террориста №1", а "операция была спланирована офицером с позывным "Кедр".

"Авто принадлежит "Кедру". Я только использовал его для переезда КПП. Пропуска для перехода туда у меня нет. Я должен был перевезти товар туда и назад перевезти мебель. Я подъехал в назначенный час, вышел офицер "Кедр", сказал, чтобы меня пропустили. Через 220 м на авто прикрепили черные номера. Должны были они сесть за руль, но отказались. Я повел и меня окружили. Черный номер исчез, его срезали. Про оружие я не знал", – цитируют его "Вести".

Дело ведет следователь СБУ Александр Томусяк. При этом, по заявлению правоохранителей, у Рубана на КПП при себе был арсенал оружия, который он якобы пытался провезти в Украину. Среди прочего:

ящики ручных гранат,

гранат для подствольных и автоматических гранатометов,

осколочные заградительные мины,

кумулятивные заряды РПГ-7,

детонаторы различных типов,

ручные гранатометы РПГ-22, 120-мм мины,

миномет калибра 50 мм с боекомплектом,

больше дюжины автоматов и ручных пулеметов,

десятки тысяч патронов.

Ранее СМИ сообщали, что Владимиру Рубану сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Напомним, 8 марта замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, ссылаясь на неофициальные данные, писал, что на Донбассе на контрольном пункте въезда-выезда был задержан Владимир Рубан, который под видом переселенца пытался провезти через линию разграничения большое количество оружия, оно было спрятано в мебели.