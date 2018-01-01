Музей Майдана будут делать немецкие архитекторы: фоторепортаж

Авторы проекта уверяют, что мемориальное строение будет наполнено особым смыслом.

Немецкие архитекторы Ян Кляйхус и Йоханес Кресснер стали победителями конкурса на лучший проект музея Революции Достоинства и мемориального комплекса Героев Небесной Сотни.

"Мы с Йоханнесом были свидетелями событий, когда Берлин был разделен на восточный и западный, и, наверное, если бы не произошла эта революция, мы бы не имели того, что мы имеем сейчас. Поэтому мы с большим уважением, пропустив сквозь себя личный опыт, отнеслись к процессу разработки архитектурного проекта Музея вашей Революции", - рассказывает Ян Кляйхус на брифинге в Киеве, сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Авторы будущего проекта заявили, что членам украинского жюри удалось понять идею, которую они предложили использовать для создания значимого для Украины мемориала.

"Это сочетание заключается в отражении ниш, которые впоследствии будут расположены на Аллее Героев Небесной Сотни, где будут содержаться памятники, которые люди сами изготавливали в честь погибших Героев. Особенно приятно осознавать то, что идея, которую мы пытались заложить, была прочитана членами жюри во время оценки проекта, в частности, это идея наклонного пандуса, который в итоге превращает музей в финальную точку пути памяти", - говорят авторы.

Напомним, в Нидерладнах в городе Эйндховен открыли мемориал памяти жертв трагедии самолета Boeing-777 Малайзийских авиалиний, который был сбит над Донбассом.

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