На Киевщине избили депутата от "УКРОПа": подробности инцидента

Информацию об инциденте опубликовала пресс-служба партии.

Пострадавший депутат Максим Винник "УНИАН"

В городе Украинка (Киевщина) было совершено нападение на депутата городского совета от партии "УКРОП" Максима Винника.

Такое сообщение опубликовала пресс-служба партии.

По словам Винника, нападение на него совершил почетный гражданин Украинки и призер чемпионата Европы по вольной борьбе Андрей Нагорный.

"Нападавший является сторонником застройки набережной города Украинка, против чего выступают депутаты от УКРОПа", – сообщили в партии.

Также известно, что инцидент произошел в центре города на глазах у многочисленных свидетелей. Кроме того, утверждается, что Нагорный нанес Виннику физические повреждения, которые были официально зафиксированы. Сейчас депутат госпитализирован в городскую больницу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Житомирщине депутат от "УКРОПа" пытался покончить с собой.