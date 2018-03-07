Депутат от "УКРОПа" пытался покончить с собой - СМИ

Утром в среду, 7 марта, депутат Житомирского областного совета попытался покончить с собой, застрелившись из охотничьего ружья.

Такую информацию опубликовали представители пресс-службы полиции Житомирской области. Однако они стали не называть имени народного избранника. По данным портала Житомир.info, свести счеты с жизнью пытался депутат от партии "УКРОП" Сергей Грищенко.

Согласно собранной правоохранителями информации, около 04.00 мужчина позвонил своей матери и сообщил о том, что намерен покончить с собой. Через два часа он был госпитализирован с огнестрельным ранением в области грудной клетки.

"Предварительно, мужчина выстрелил в себя из собственного зарегистрированного карабина. Сейчас врачи спасают ему жизнь", – говорится в сообщении полиции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине женщина зарезала мужа и сымитировала его самоубийство.