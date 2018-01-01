На побережье Азовского моря прошли тактические учения ВСУ "в тылу врага": видео

Согласно концепции, оперативно-тактическая группа должна была осуществить десантирование на территорию противника.
К проведению военизированного мероприятий был привлечен личный состав отдельной воздушно-десантной бригады и несколько звеньев ударных вертолетов МИ-24 и транспортных вертолетов МИ-8. Видео обнародовало Военное телевидение в YouTube.
Согласно замыслу тактиков, оперативно-тактическая группа должна была осуществить десантирование в тыл врага, захватить и уничтожить его опорные пункты, а затем занять оборону и обеспечить проход группам.
Во время учений были задействованы все виды оружия, которые стоят на вооружении в десантном подразделении. Солдаты использовали только боевые патроны.
"Все поставленные задачи десант выполнил на оценку "отлично". Командиры смогли вовремя сориентироваться в обстановке и принять верные решения. Так же быстро была установлена связь между различными тактическими штурмовыми группами. Командиры смогли поддержать друг друга огнем и действовать согласованно", - сказал заместитель руководителя учений полковник Андрей Качанов.
Напомним, июле текущего года в юго-западной части Черного моря, на территории портов, аэропортов и полигонов в Одесской, Николаевской и Херсонской областях пройдут военные учения "Си Бриз-2018", в которых будут участвовать США и еще 14 стран мира. Эти учения будут существенно отличаться от предыдущих тренировок.
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