На Ровенщине прогремел взрыв на военных учениях, много погибших и раненных

Причины инцидента пока не называются.
Трагедия случилась на Ровенском полигоне сегодня, 6 июля, в шесть утра.
Данную информацию ТСН уже подтвердили в Минобороны. При этом причины инцидента пока не называются.
Все военные, которые находились рядом с оружием, – или погибли, или госпитализированы.
Ранее в Харькове взорвалось авто с людьми, названо имя возможной цели. В машине находились на тот момент три человека.
Напомним, поздно вечером 24 июня в центре Одессы прогремел взрыв, пострадал мужчина. Позже СМИ узнали, что телесные повреждения получил директор охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко.
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