На Закарпатье ночью сгорел ромский детский сад: фото

Местные жители связывают пожар с последними событиями, связанными с притеснением ромов.

В ромском поселении села Великая Добронь в Ужгородском районе Закарпатской области в ночь на 15 июля произошло возгорание в здании местного детского садика.

По информации Mukachevo.net, пожар был настолько сильным, что огонь перекинулся на расположенный поблизости жилой дом.

Местные жители не исключают вариант поджога и не сомневаются, что это может быть связано с последними негативными событиями в отношении ромов.

Полиция проводит экспертизу. Однако, по предварительным данным, признаков умышленного поджога пока не обнаружено. Пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, в результате нападения неизвестных на лагерь ромов во Львове пострадал 10-летний мальчик и был убит 24-летний парень.

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