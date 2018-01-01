Нападение на лагерь ромов во Львове: в СБУ заговорили о "российском следе"

По словам Грицака, "похожая организация есть и в РФ".

Василий Грицак Фото: пресс-служба СБУ

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак не исключил, что за субботним нападением на лагерь ромов во Львове "может стоять Россия".

Об этом Грицак заявил на брифинге в понедельник, 25 июня, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается нападения (...) Предварительный анализ показывает, что похожая организация есть и в РФ (...) За этим может стоять Россия", - сказал он.

Нападение на лагерь ромов во Львове произошло в субботу, 23 июня. В ходе инцидента несколько ножевых ранений получил 24-летний мужчина, который затем скончался. Пострадали еще четверо проживавших в лагере.

Полиция задержала нападавших - ими оказались семеро молодых людей в возрасте 16-17 лет. Был задержан и организатор нападения на лагерь - 20-летний гражданин. Всем им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

В Совете Европы осудили атаку. "Мы осуждаем нападение на ромов, о котором сегодня сообщила полиция. Мы в ужасе от того, что на этот раз был убит человек. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедления", - заявил заместитель генерального секретаря Совета Даниэль Гольтген.

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