Киев, Днепропетровск и Одесса названы самыми привлекальными регионами Украины для бизнеса

Столица традиционно заняла первое место.

Газета "Деньги" опубликовала свежий рейтинг привлекательности регионов для предпринимателей. Основные критерии привлекательности – это показатели социально-экономического развития, объем экспорта, розничный товарооборот, средняя зарплата, транспортная инфраструктура, наличие вузов и деятельность местных властей. Издание выставляло оценки отдельно губернаторам и отдельно мэрам.

В первой пятерке Киев, Днепропетровская область, Киевская, Одесская и Харьковская области. Причем Киевская и Одесская области совершили резкий скачок по сравнению с прошлым годом.

Замыкают рейтинг – Волынская, Черновицкая и Закарпатская области.

Первое место Киева не вызывает никаких сомнений – в столице самая большая средняя зарплата, экспорт, товарооборот. Кроме того, наличие двух аэропортов и десятков вузов – вывели столицу на первое место с большим отрывом, несмотря на невысокую оценку местной власти. Второе место Днепропетровской области также очевидно – по всем социально-экономическим показателям область на втором месте в стране. "На третью позицию подтянулась Киевская область, которая, впрочем, своему высокому месту обязана именно столице", - говорится в статье.

"Все также интересны для ведения бизнеса Одесская, Харьковская и Львовская области. Предприниматели выбирают их ориентируясь на растущий уровень доходов населения, большую емкость туристического рынка, мощный промышленный потенциал", - пишут журналисты издания.

Отметим, и Харьковская область получила 7 баллов рейтинга местной власти – самый высокий по Украине, в то время как Львовская и Одесская – по 4 балла. В Одесском регионе оценку вероятно занизили из-за конфликтной ситуации между губернатором и облсоветом. Как пример – вопрос назначения главы Одесского художественного музея, когда облсовет отказался назначить победившего на конкурсе художника Александра Ройтбурда, в результате чего Степанов назначил его своим решением. Таким образом, вероятно именно из-за действий облсовета Одесский регион не смог занять позицию выше.

Напомним, ранее глава Одесской ОГА Максим Степанов получил второе место в рейтинге губернаторов Украины за 2017 год журнала "Деловая столица". Согласно данным "ДС", Одесская область завоевала лидерство в позиции динамики роста промышленности, которое увеличилось на 12,2% по сравнению с 2016 годом, хотя в среднем по Украине рост наблюдался лишь на 0,4%.