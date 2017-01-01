Не верящую в виновность Россошанского дочь Ноздровской угрожают убить

Анастасия Нозровская жалуется на угрозы с фейковых аккаунтов в соцсетях.

Украинские новости

Дочери погибшей Ирины Нозровской угрожают неизвестные пользователи соцсетей с поддельных аккаунтов.

Об этом Анастасия Ноздровская рассказала после заседания Апелляционного суда Киева, где рассматривалось дело подозреваемого в убийстве ее матери, сообщает УНИАН.

"Это происходит в социальных сетях. Мне постоянно пишут в комментарии, в личные сообщения, там "ты хочешь к маме?", "тебе, собаке, сказали, как себя вести, что нужно говорить, а ты мутиш воду". Такого рода угрозы звучат постоянно от разных людей. А когда я захожу на страницы этих людей, то оказывается, что это обычные фейки. То есть страницы намеренно создаются, чтобы так запугивать меня", - сказала она.

Девушка заявила, что заявление об угрозах в ее адрес уже направлено в полицию. Она отметила, что силовики предоставили семье погибшей государственную охрану. В правоохранительных органах данную информацию не комментируют.

Напомним, Апелляционный суд Киевской области оставил под арестом Юрия Россошанского, подозреваемого в жестоком убийстве юристки Ирины Ноздровской, отказав в апелляции относительно меры пресечения. 17 января Россошанский заявил, что отказывается признавать свою вину.

До этого заявления Анастасия Ноздровская не раз выражала сомнения в том, что Россошанский является настоящим убийцей. Жена Россошанского допускает, что ее муж мог "повесить" на себя убийство.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла около 16 часов 29 декабря, 1 января у села Демидов в реке нашли ее тело. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от нанесенных колото-резаных ран.

Подозреваемый в совершении преступления Юрий Россошанский говорил, что "согласен с подозрением", его арестовал суд. Возможный злоумышленник приходится отцом Дмитрию Россошанскому — водителю, который в сентябре 2015 сбил насмерть сестру Ноздровской Светлану Сапатинскую. Благодаря усилиям правозащитницы нарушитель оказался за решеткой.

СМИ писали, что Юрий Россошанский раскрыл детали преступления, в частности, сообщил, что нанес женщине ножом удары в шею, оттащил ее к реке, а потом сжег у себя дома в печке одежду жертвы, на которой остались капли крови. Позже первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сказал, что на теле убитой в ходе экспертизы были обнаружены частицы ДНК подозреваемого.