Убийство Ноздровской. Подозреваемый отказался признавать свою вину

Защита подозреваемого в убийстве юристки и правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского подала в Апелляционный суд Киевской области жалобу на избранную ему меру пресечения.

Адвокаты семьи убитой, ссылаясь на документ, заявили, что мужчина отказался признавать свою вину, пишет "Страна.ua".

"У стороны защиты (подозреваемого — Ред.) есть обоснованные подозрения, что Россошанский оговорил себя", — заявил защитник Александр Панченко. Подозреваемого не было на заседании, рассмотрение жалобы перенесли на 18 января.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла около 16 часов 29 декабря, 1 января у села Демидов в реке нашли ее тело. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от нанесенных колото-резаных ран. Погибшую уже похоронили.

Подозреваемый в совершении преступления Юрий Россошанский говорил, что "согласен с подозрением", его арестовал суд. Возможный злоумышленник приходится отцом Дмитрию Россошанскому — водителю, который в сентябре 2015 сбил насмерть сестру Ноздровской Светлану Сапатинскую. Благодаря усилиям правозащитницы нарушитель оказался за решеткой.

СМИ писали, что Юрий Россошанский раскрыл детали преступления, в частности, сообщил, что нанес женщине ножом удары в шею, оттащил ее к реке, а потом сжег у себя дома в печке одежду жертвы, на которой остались капли крови. Позже первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сказал, что на теле убитой в ходе экспертизы были обнаружены частицы ДНК подозреваемого.