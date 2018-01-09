Подозреваемый в убийстве Ноздровской рассказал о деталях преступления - СМИ

Юрий Россошанский, подозреваемый в убийстве юристки и правозащитницы Ирины Ноздровской, рассказал правоохранителям о том, что толкнуло его на совершение преступления.

Детали убийства были установлены во время проведения следственного эксперимента и допроса подозреваемого, сообщает портал INSIDER со ссылкой на собственные источники.

По словам Россошанского, он действовал в одиночку.

"Во время допроса он сказал, что на остановке общественного транспорта в селе Демидов между ним и Ноздровской произошла ссора. После чего мужчина достал нож и нанес потерпевшей удары в шею. После совершения преступления он оттащил ее к реке. Одежду, на которой остались капли крови, сжег у себя дома в печке", – говорится в сообщении журналистов.

К слову, мужчина приходится отцом Дмитрию Россошанскому— водителю, который в сентябре 2015-го сбил насмерть сестру Ноздровской — Светлану Сапатинскую.

Напомним, ранее стало известно о том задержанному по делу об убийстве Ноздровской правоохранители объявили о подозрении.