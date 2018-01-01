"Ни закрыть, ни продолжить". На Днепропетровщине суд отказался рассматривать дело против убитого террориста Гиви

Информация опубликовала пресс-служба Павлоградского горрайонного суда.

Михаил Толстых (Гиви) Скриншот

Павлоградский суд вернул прокурору производство против одного из главарей боевиков Михаила Толстых (Гиви) после получения информации от СБУ о его смерти

Вместе с тем суд не закрыл дело из-за отсутствия официального подтверждения смерти. Об этом сообщает пресс-служба Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области.

Там отметили, что получили сообщение СБУ о том, что Толстых был убит, но без официального подтверждения. Также официальное подтверждение смерти боевика не предоставил и прокурор, по его данным, Толстых проживает в Донецке.

"При таких обстоятельствах суд не может прекратить производство в связи со смертью из-за отсутствия официального подтверждения смерти обвиняемого, но и не может продолжать рассмотрение производства в отношении Толстых М.С., который по данным обвинения якобы проживает в. Донецке", - гшоворится в сообщении.



В суде заявили, что это свидетельствует о несоответствии данных обвинительного акта требованиям Уголовно-процессуального кодекса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что боевики "ДНР" рассказали подробности ликвидации Гиви.