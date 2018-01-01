Пенсии, прожиточный минимум и прием у врача: что меняется для украинцев с 1 июля

"Главред" проанализировал главные нововведения, которые вступят в силу со второго месяца лета.

Что меняется для украинцев с 1 июля. Reuters

С 1 июля украинцев ждет целый ряд важных финансовых изменений, затронут они и валютные операции. Кроме того, нас ждет очередной виток медреформы от главы Минздрава Ульяны Супрун.

Итак, по порядку…

Прожиточный минимум в Украине в 2018 году

В течение 2018 года, согласно госбюджету, прожиточный минимум с 1 июля составит 1777 грн (прибавит 77 грн по сравнению с показателем на 1 января). Кроме того:

для детей возрастом до 6 лет: с 1 июля – 1559 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля – 1944 грн;

для трудоспособных лиц: с 1 июля – 1841 грн;

для лиц, которые потеряли работоспособность: с 1 июля – 1435 грн.

Следующее повышение ожидается с 1 декабря.

скриншот, ТСН

Кому повысят пенсии в Украине с 1 июля 2018 года

С 1 июля начнут получать больше и украинские пенсионеры, которые сейчас получают минимальную пенсию.

Так, минимальная пенсия для тех, у кого есть необходимый стаж работы (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин), будет не меньше 1434 грн в месяц (сейчас 1373 грн). То есть повысят ее минимум максимум на 61 грн.

Также прибавка ожидает примерно 10 тысяч пенсионеров, которые заработали себе на старость больше, чем 10 минимальных пенсий. Сейчас они могут рассчитывать не более, чем на 13 730 грн, но с 1 июля будут получать не более 14 340 грн. То есть прибавка составит от 1 до 610 грн.

Монетизация льгот в Украине

Монетизировали льготу за проезд в общественном транспорте по формуле: 30 поездок умножили на среднюю стоимость билета. Цифры, которые у чиновников вышли, разнятся в зависимости от региона – от 135 грн на Львовщине до 60 грн в Черкасской и Ивано-Франковской областях. При этом в Киеве окончательное решение по монетизации не принято до сих пор. "До конца года планируем провести монетизацию. Этим вопросом на сегодня занимается департамент транспорта", – заявили в КГГА.

Согласно постановлению Кабмина, деньги должны переводить на банковскую карту льготника до 20 числа каждого месяца.

Деньги будут нецелевыми: то есть если человек не хочет пользоваться/может обойтись без использования общественным транспортом, то выделенные средства он имеет право потратить по своему усмотрению, например, на еду в магазине.

Упростят обмен валют в Украине – банкам

С 1 июля 2018 года банкам разрешили не оформлять бумажные квитанции в двух экземплярах, если клиент на этом не настаивает. Теперь можно будет обойтись электронным документом. Соответственно и внутреннюю отчетность по валютообменным операциям банки смогут оформлять и аккумулировать в электронной форме.

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Прекращается чеканка мелких монет

Начиная с 1 июля денежная масса Украины уже больше не будет пополняться монетами номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. Это, напомним, решение Нацбанка.

Как результат – с 1 июля 2018 года, в случае отсутствия монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, предприятия торговли и сферы услуг могут проводить округления в чеке суммы расчетов наличными деньгами в сторону уменьшения при сумме от 1 до 4 копеек или в сторону увеличения – при сумме от 5 до 9 копеек.

Пресс-служба НБУ

"Деньги ходят за пациентом": в больнице примут по-новому

С нового месяца 149 больниц в 22 областях Украины начнут сотрудничество с Национальной службой здоровья Украины.

"Впервые семейные врачи, терапевты и педиатры имеют четкий перечень услуг, которые они должны предоставлять, а государство будет оплачивать эти услуги в соответствии с установленным тарифом и корректирующим коэффициентом", — объяснила Супрун.

На каждого пациента, подписавшего декларацию с семейным врачом, государство предоставляет 370 грн с применением возрастных коэффициентов.

Впрочем, гражданин Украины по-прежнему имеет право получать медицинскую помощь – даже если он не подписывал никакой декларации с врачом, заверила пресс-служба Минздрава.

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