Украинцам разрешили покупать валюту в банкоматах. Но не сразу

12 июня 2018, 22:47

Нововведение должно заработать с 1 января 2019 года.

НБУ позволил проводить валютно-обменные операции через платежные устройства.

Нацбанк позволил проводить валютно-обменные операции через платежные устройства – терминалы и банкоматы.

"После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличную иностранную валюту с использованием этих устройств", – говорится в постановлении НБУ №63, часть которого вступит в силу с отсрочкой в полгода.

Нововведение должно заработать с 1 января 2019 года.

Речь идет не о безнале, а о полностью наличной операции: человек сможет внести в аппарат гривну и сразу получит евро, доллар или другую валюту, заложенную в аппарат (без карточного счета), поясняет UBR.

При этом человек получит чек с указанием суммы операции, курса конвертации и возможно личных данных: при конвертациях в сумме до 150 тыс. грн не указывается имя человека, а в более крупных приобретениях оно фигурировать должно.

Кроме того, в течение 15 минут любой желающий имеет право на обратную операцию. Если он решил, что его обслужили по невыгодному курсу или он просто передумал.

Причем на дисплее устройства будет указываться гражданство клиента, чтобы у иностранцев была возможность получить банковскую справку для вывода валюты за границу (оформляется при подаче декларации).

У ряда украинских банков уже есть подобный опыт. Отключали сервис обычно по двум причинам:

  • в период валютных кризисов и "валютных качелей", когда финансисты несли убытки на валютообмене,
  • на пиках активности фальшивомонетчиков, когда тем удавалось заполонить машины высококлассно подделанными долларами: банкоматам не всегда удавалось выявить фальшивки, и банки в результате несли убытки.

При этом банкиры надеются, что Нацбанк не остановится на этом, и выдаст официальное разрешение не только на наличный, но и на безналичный валютообмен, то есть через системы интернет-банкинга.

Тем более, что вышеупомянутым постановлением регулятор упростил ряд других устаревших требований. С 1 июля 2018 года банкам разрешили не оформлять бумажные квитанции в двух экземплярах, если клиент на этом не настаивает. Теперь можно будет обойтись электронным документом. Соответственно и внутреннюю отчетность по валютообменным операциям банки смогут оформлять и аккумулировать в электронной форме.

Напомним, в Украине попали под запрет российские банкноты номиналом в 3 рубля и 100 рублей. Причиной стало то, что полимерная банкнота в 100 рублей, которая посвящена стартующему в России Чемпионату мира по футболу, на оборотной стороне содержит изображение территории РФ с аннексированным Крымом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
нацбанк валюта банкомат
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять