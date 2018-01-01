По примеру Бундесвера. В ВСУ создадут новый род войск

Новая система позволит выстроить полную медицинскую вертикаль ответственности в отношении медицинского обеспечения

В украинской армии создадут новый род войск facebook.com

В украинской армии планируется создать отдельный род войск — медицинский, заявил начальник Главного военно-медицинского управления — начальник медицинской службы Вооруженных сил Украины , полковник медицинской службы Игорь Хоменко.

Он уточнил, что за принцип реформирования взята медицинская служба Вооруженных сил Германии — Бундесвера. "Мы изучили большинство систем союзников, но на текущем этапе и на перспективу для нас наиболее короткий путь — это, действительно, система Бундесвера, которая была выбрана в сотрудничестве с иностранными советниками", — сказал он.

Система стопроцентно не будет такой же, как в Германии, но ее основные принципы будут сохранены: единый орган управления медицинским обеспечением, единая вертикаль подчинения, медики будут отвечать за медицинское обеспечение, от них отойдут несвойственные им функции и они будут заниматься только своей работой, — отметил начальник Главного военно-медицинского управления.

По его словам, новая система позволит выстроить полную медицинскую вертикаль ответственности в отношении медицинского обеспечения: от начала лечения и до завершения реабилитационного процесса, сообщает "Укринформ".

Он пояснил нашему корреспонденту, что сейчас медиков Вооруженных сил свыше 20 тысяч человек, если будет создан отдельный род войск - медицинский, туда войдут примерно 10% от количества представителей Вооруженных сил, а это около 25 тысяч.

Реформу медицинской службы, в частности, создание отдельного рода войск, запланировано провести до 2021 года.

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