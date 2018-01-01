"Поездка с кайфом". В Днепре водитель под наркотиками возил пассажиров по неправильному маршруту

Не очень приятный сюрприз во вторник, 15 мая, ожидал стремящихся на работу жителей города.

В Днепре патрульные копы задержали водителя маршрутки, который перевозил пассажиров, будучи в состоянии наркотического опьянения.

Соответствующее сообщение опубликовали представители Патрульной полиции Днепропетровской области в социальной сети Facebook.

"14 мая, около 18:00 по спецлинии 102 позвонила женщина и сообщила, что водитель маршрутного такси №67, едущего по улице Передовой, подозрительно себя ведет. Патрульный экипаж обнаружил транспортное средство на улице Черниговской. Автобус стоял с открытыми дверями, а на заднем сиденье спал мужчина", – говорится в тексте.

Патрульные копы разбудили мужчину. Как выяснилось, именно он – водитель автобуса, который сейчас должен работать на маршруте. Заявительница позднее подтвердила личность водителя.

Другие пассажиры машрутки подтвердили, что водитель дважды проехался по какому-то вовсе неизвестному маршруту. Мужчина признался, что перед выездо выкурил часть наркотической смеси, которой его угостил товарищ.

На водителя полиция составила два протокола. Маршрутное такси было передано другому сотруднику автотранспортного предприятия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве посетитель пиццерии умер от инъекции в шею.

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