Погода в Украине в пятницу, 13 июля: кому синоптик посоветовала не забывать дома зонтики

Днем температура воздуха составит, в среднем, +26+30 градусов.

Украинцев предупредили о дождях с грозами. УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 13 июля, будет дождливой, жителям отдельных территорий стоит даже ожидать ливней с сильным градом.

Синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook посоветовала не забывать зонты жителям западных, северных и центральных регионов (кроме Днепра и районов): именно там осадки наиболее вероятны.

"Днем температура воздуха составит всего +26+30 градусов, на западе +22+26 градусов", – написала синоптик.

А вот на востоке и юге будет сухо и жарко, столбики термометров поднимутся до +28+33 градусов. Локальный дождь возможен лишь в Одесской области.

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Погода в Киеве 13 июля также будет дождливой, отмечает Диденко. "Температура воздуха завтра (13 июля) в столице около +27-28 градусов", – прогнозирует она.

И добавила, что во вторник, 17 июля, в Киеве предварительно также ожидается сильный дождь и похолодание.

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Прогноз погоды Укргидрометцентра на 13 июля, в принципе, рисует аналогичную картину:

13 июля отмечается собор святых славных и всехвальных 12 апостолов: Петра, Андрея, Матфия, Иоанна, Иакова Зеведеева, Филиппа, Фомы, Варфоломея, Иакова Алфеева, Матфея, Иуды Иаковля и Симона Зилота. По народным приметам, в этот день нужно прислушиваться к кукушке: если она продолжает куковать – то будет лето хорошее и долгое.

Напомним, несмотря на прохладное начало месяца, прогноз погоды на июль-2018 в Украине обещает жару, заявил народный синоптик Леонид Горбань.

Ранее Горбань уже давал прогноз погоды на июль-2018 в Украине. Средняя месячная температура ожидается на уровне +20-24 градусов.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

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