Покушение на Мосийчука: СМИ показали видео, как террорист закладывает взрывчатку у телеканала "Эспрессо"

Ролик уже прокомментировал и сам Мосийчук

В СМИ появилось видео, снятое незадолго до покушения на народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука возле телеканала "Эспрессо", которое произошло 25 октября.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина в шлеме паркует мопед рядом с деревом и проверяет что-то на сидении и в багажнике. После этого он берет в руки пакет и уходит, сообщает Инфоратор.

Как известно, взрывчатка во время покушения на Мосийчука была заложена в мопеде. Транспортное средство оставили под зданием, когда депутат участвовал в вечернем эфире.

Ролик уже прокомментировал и сам Мосийчук на своей странице в Facebook.

"Верю зло будет наказано Одной из самых заветных моих мечт в следующем году - подержаться за горло подонка с этого видео и его сообщников", — написал он.

Напомним, вечером 25 октября в 22:15 возле редакции телеканала "Эспрессо" на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали пятеро, еще двое – охранник нардепа и прохожий погибли. Также среди пострадавших – политолог Виталий Бала. Позже сам Мосийчук заявил, что после проведенной ночью операции его состояние стабилизировалось. По словам нардепа, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела множество осколков.