Появилось видео момента взрыва во время покушения на Мосийчука

Опубликовано видео момента взрыва с камер наблюдения во время покушения на нардепа Игоря Мосийчука, произошедшего поздно вечером 25 октября.

На видео, которое выложено на канале телеканала Эспрессо в YouTube, видно, как в Киеве возле дома на Адама Мицкевича, 10, из одного подъезда выходят мужчины. После этого раздался мощный взрыв со стороны припаркованного транспортного средства. В это время рядом с эпицентром взрыва прошел мужчина.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк назвал покушение на Мосийчука терактом, который "могли совершить российские спецслужбы".

Напомним, вечером 25 октября в 22:15 возле редакции телеканала "Эспрессо" на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали пятеро, еще двое – охранник нардепа и прохожий погибли. Также среди пострадавших – политолог Виталий Бала. Позже сам Мосийчук заявил, что после проведенной ночью операции его состояние стабилизировалось. По словам нардепа, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела множество осколков.